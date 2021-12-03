Большая норильская экспедиция не выявила отклонений у рыбы из водоемов Норильска

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Участники Большой норильской экспедиции-2021 Сибирского отделения РАН исследовали рыб девяти различных видов из водоемов, которые могли быть затронуты произошедшим в 2020 году масштабным разливом дизельного топлива, попавшего в воду. Первые результаты не выявили никаких аномалий, которые могли бы стать следствием попадания топлива в среду обитания рыбы, заявил на XI Международного форуме "Арктика: настоящее и будущее" директор научно-исследовательского центра "Экология" СО РАН, руководитель полевого этапа БНЭ Николай Юркевич.

В конце мая 2020 года в результате деформации цистерны для хранения горючего на норильской ТЭЦ-3, принадлежащей Норильско-Таймырской энергетической компании, разлилось более 20 тыс. кубометров дизельного топлива, часть его попала в ближайшие реки Далдыкан и Амбарная. Позднее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции в конце декабря призвал "Норникель" уделять большее внимание вопросам экологии. В 2020 году компания организовала первую за много лет массовую экспедицию ученых СО РАН для оценки влияния последствий разлива на окружающую среду, в 2021 году состоялась вторая экспедиция.

"Проводились ихтиологические исследования, совместно с представителями коренных малочисленных народов Севера был произведен отлов рыбы. Всего было отловлено девять видов рыб. По внешним осмотрам работы были проведены, аномалий выявлено не было. Химические исследования продолжаются, <...> но опять же все ее ели благополучно, эту рыбу, и с малочисленными народами общались, они все ей благополучно питаются", - сказал Юркевич в своем выступлении, посвященном предварительным результатам БНЭ.

Он пояснил, что рыбу выловили, в частности, в устье реки Амбарная, реке Пясине и озере Пясино, где фиксировались ранее следы нефтепродуктов. Ученые исследовали несколько десятков экземпляров сига, муксуна, ерша, щуки и других рыб, придя к выводу об их нормальном физиологическом состоянии.

Об экспедиции

Основными направлениями исследований второй экспедиции стали поверхностные воды, почвы и донные отложения, растительность и животные, многолетнемерзлые грунты. Отряды ученых составлены из специалистов 11 исследовательских институтов Норильска, Якутска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Томска и Барнаула.