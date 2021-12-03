Экологическая госинспекция Украины начала внеплановую проверку ГОК Ахметова

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Государственная экологическая инспекция Украины начала внеплановую проверку Центрального горно-обогатительного комбината в Кривом Роге, который входит в компанию System Capital Management бизнесмена Рината Ахметова.

"Внеплановая мера контроля ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" проводится по поручению премьер-министра Дениса Шмыгаля в рамках проверок украинских водопользователей. В Кривом Роге к таким предприятиям относятся предприятия, осуществляющие сброс шахтных вод, в том числе и ЧАО ЦГОК", - говорится в сообщении инспекции.

В ходе проверки планируется выяснить, принимает ли предприятие меры по сокращению количества загрязняющих веществ в шахтных водах перед их попаданием в пруд-охладитель.

В четверг генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что офис генпрокурора намерен ускорить проведение расследования по более чем 200 уголовным делам, возбужденным ранее в отношении одного из крупных владельцев угольных и энергетических активов в стране, которым, по данным СМИ, является Ахметов.

После принятия на Украине так называемого закона об олигархах между Ахметовым и президентом Украины Владимиром Зеленским начался конфликт. По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, Ахметову - а его имя власти называли в числе олигархов - закон "очень не нравится" и бизнесмен "считает его унижением". В пресс-службе предпринимателя подчеркивали, что он считает себя инвестором, а свои активы - честно приобретенными и прозрачно работающими.

Зеленский также заявлял ранее, что получил информацию о том, что в стране 1 декабря готовится государственный переворот и что в него пытаются втянуть Ахметова.