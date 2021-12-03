Кириенко наградил победителей конкурса "Добро не уходит на каникулы"

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил победителей Всероссийского конкурса "Добро не уходит на каникулы" на форуме гражданского участия "Мы вместе". Об этом сообщила пресс-служба Российского движения школьников.

"Вы делаете очень важное и доброе дело. Я понимаю, что в летние каникулы очень хочется отдохнуть, но проект "Добро не уходит на каникулы" дает вам возможность не только для себя это лето провести, но и провести его для других. Всегда в жизни есть люди, которым помощь нужна, и вы всегда можете эту помощь оказать. Я думаю, что все вы уже немножко почувствовали, что в жизни дарить приятнее, чем получать подарки. Делать добро гораздо приятнее, когда ты понимаешь, что можешь быть кому-то полезным, когда ты видишь радостные глаза человека, которому ты помог. Проект "Добро не уходит на каникулы" уже превзошел масштабы только летнего времени, я знаю, что многие из вас продолжают то добро, которое вы попробовали", - сказал волонтерам Кириенко.

В номинации "Проекты, направленные на заботу о животных" победил волонтерский отряд "Voluntarius" из Красноярска, в номинации "Проекты, направленные на оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, пожилым людям, нуждающимся во внимании и уходе" - добровольческий отряд "Ты не один". Победителями конкурса индивидуальных участников стали Даниил Аверченко и Аиша Садриева.

Конкурс проводится Российским движением школьников с 2018 года. В 2021 году он проводился по четырем номинациям в более чем тысяче школ, к нему присоединились более 10 тыс. юных волонтеров.