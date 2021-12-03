Модернизацию аэровокзального комплекса аэропорта Кургана завершат в 2022 году

ТАСС, 3 декабря. Подрядчики завершат в 2022 году все работы по модернизации аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Министерства транспорта России.

"Сегодня в формате видеоконференции глава Минтранса России Виталий Савельев и губернатор Курганской области Вадим Шумков обсудили вопросы развития транспортного комплекса региона. <...> В следующем году будет завершена модернизация аэровокзального комплекса аэропорта Кургана. На обсуждение был вынесен вопрос увеличения количества рейсов из Кургана в Москву, а также возможности включения в программу субсидирования авиаперевозок новых направлений", - сказано в сообщении.

Пресс-служба отмечает, также речь шла о завершении капитального ремонта участка федеральной трассы Р-254 "Иртыш" на подъезде к Тюмени. Дорога важна с точки зрения связи Кургана с крупными городами Уральского Федерального округа. Общая протяженность участка в границах Курганской области составляет более 90 км. Благодаря капитальному ремонту дороги в 2024 году участок расширят с двух до четырех полос для движения, к нормативному состоянию приведут свыше 90% дороги.

Кроме того, участники встречи говорили о приведении в нормативное состояние автомобильных дорог регионального и местного значения, а также улично-дорожной сети городских агломераций. Губернатор поблагодарил министра за поддержку, оказываемую министерством транспорта и Росатводором по вопросам приведения дорожной сети в нормативное состояние, в том числе в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Аэропорт Курган - единственный аэропорт региона, один из старейших в России: первый пассажирский самолет приземлился здесь в 1923 году. Осенью 2017 года завершился первый этап реконструкции аэропорта.