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Водителей в Москве предупредили о возможном образовании гололедицы

По прогнозам синоптиков, к утру 4 декабря снежный покров может увеличиться на 2 см

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Высота снежного покрова к утру субботы может увеличиться на 2 см в Москве, водителей предупреждают о возможном образовании гололедицы. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"По прогнозам синоптиков, к утру 4 декабря прирост свежевыпавшего снега составит до 2 см. Возможно образование гололедицы. <...> Просим водителей быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе городских служб, не создавать помех при прохождении колонн уборочной техники", - говорится в сообщении.

В комплексе рассказали, что с 22:00 в Москве приступят к механизированному подметанию проезжей части и тротуаров с последующей противогололедной обработкой.

"Под особым контролем очистка от снега подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метрополитена и МЦК, железнодорожным станциям, объектам соцсферы, пешеходных зон", - пояснили в пресс-службе.

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