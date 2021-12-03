Кабмин утвердил программу развития ВШЭ до 2030 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился утвердить программу развития Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) до 2030 года. Соответствующий документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"В соответствии с частью 4 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" утвердить прилагаемую программу развития федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" до 2030 года", - говорится в распоряжении.

Миссия университета основывается на национальных целях и стратегических задачах развития России, включающих в себя сохранение населения, здоровья и благополучия людей, обеспечение возможности для самореализации и развития талантов у детей и молодежи, формирование комфортной и безопасной среды для жизни, достойного, эффективного труда, успешного предпринимательства и цифровой трансформации. Стратегической целью ВШЭ является развитие как ведущего научно-образовательного и проектного университета, который на равных конкурирует с лучшими университетами мира и вносит значительный вклад в инновационное развитие и глобальную конкурентоспособность России, отмечается в документе.

Среди мероприятий по модернизации образовательной деятельности университета значатся переход к принципиально новой гибкой и открытой модели образования, опирающейся на собственные образовательные стандарты; развитие проектной работы студентов как одного из основных элементов образовательного процесса; реализация цифровой платформы для выбора и формирования индивидуальной образовательной траектории каждого студента и запуск широкого спектра образовательных программ, полностью реализуемых в режиме онлайн.