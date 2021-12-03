В Швейцарии в День Неизвестного Солдата почтили память советских воинов

ЖЕНЕВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Торжественная мемориальная церемония состоялась в пятницу в Базеле в память о советских воинах, отдавших жизнь в борьбе с нацизмом в годы Второй мировой войны. В связи с отмечаемым 3 декабря Днем Неизвестного Солдата россияне и швейцарцы возложили на базельском кладбище Хёрнли венки и цветы к памятнику красноармейцам, погибшим в 1942 году во время бегства из фашистского плена.

В торжественной церемонии приняли участие представители российского посольства и военного атташата, общественной организации "Бессмертный полк" в Швейцарии и байкеры из швейцарского отделения клуба "Ночные волки".

"День Неизвестного Солдата отмечают в Швейцарии и в других странах мира. Россияне и швейцарцы ежегодно в этот день возлагают цветы к могиле на кладбище "Хёрнли", - рассказала корреспонденту ТАСС международный пресс-секретарь "Бессмертного полка России", координатор "Бессмертного полка" в Швейцарии Светлана Конев. Она сообщила, что в этом году "в Берне, Женеве, Цюрихе, Цуге образовательный детский центр "Матрешка" провел "Урок мужества", на котором преподаватели рассказали о Дне Неизвестного Солдата и почему его отмечают".

"За пределами России День Неизвестного Солдата сегодня отмечали с самого утра, - продолжила Конев. - Координаторы "Бессмертного полка" в 107 странах мира рассказали в соцсетях об истории этого мемориального дня и пригласили других соотечественников из разных стран разместить посвященную ему картинку и хештеги #НиктоНеЗабытНичтоНеЗабыто, #ДеньНеизвестногоСолдата, #3Декабря2021". Мемориальные церемонии в пятницу прошли, в частности, в Австрии, Германии и Израиле.

Памятник в Базеле

Нейтральная Швейцария не участвовала во Второй мировой войне, но на ее территории есть могила советских воинов. На кладбище Хёрнли нашли последний приют четверо военнослужащих, погибших во время побега из нацистского плена. Известны фамилии только двоих из них. Это Григорий Титов и Иван Сумачев.

Кроме их имен, на монументе из серого гранита высечены имена еще 21 военнослужащего советской армии, которые тоже погибли или умерли от ран в разных городах Швейцарии. Их могилы не сохранились, но память о них жива.