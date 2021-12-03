Дипломаты РФ с коллегами из СНГ возложили венки в Вашингтоне в День Неизвестного Солдата

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Российские дипломаты в США вместе со своими коллегами из стран СНГ провели в пятницу в День Неизвестного Солдата памятную церемонию, возложив венки к барельефу "Дух Эльбы" Мемориала Второй мировой войны, расположенного в центре американской столицы.

"Сегодня здесь, около мемориала <...> Второй мировой войны представители стран СНГ собрались, чтобы отдать дань уважения. Ведь тогда, в те годы, никто не смотрел, казах ты, украинец, белорус, киргиз, мы все были едины в одном порыве победить в той жестокой войне, и мы победили", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он отметил, что до сих пор не найдены останки более 2 млн советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. "До тех пор пока мы помним этих людей, до тех пор они будут живы в наших сердцах", - подчеркнул посол РФ.

Вместе с российскими дипломатами в памятной церемонии приняли участие представители посольств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В России День Неизвестного Солдата является памятной датой, он отмечается 3 декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны и за ее пределами. Памятная дата утверждена указом президента России в ноябре 2014 года. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был захоронен у стен Московского Кремля в Александровском саду.