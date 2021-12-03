В Литве возложением венков и цветов почтили память Неизвестного Солдата

ВИЛЬНЮС, 3 декабря. /ТАСС/. Представители ветеранских организаций Литвы, общественности и посольства РФ в пятницу, когда в России и многих странах мира отмечается День Неизвестного Солдата, возложили венки и цветы к захоронению советских воинов. Литва в 2018 году присоединилась к акции памяти, начало которой было положено в 2014 году.

"Они - известные и неизвестные солдаты - в окопах и землянках остановили ту злобную нацистскую силу, которая катком прошла по Европе. Честь и слава солдатам Победы! Зло не останется безнаказанным. Мы сделаем все, чтобы такое не повторилось", - сказал советник-посланник посольства РФ Сергей Рябоконь.

В Вильнюсе возложение цветов и венков прошло у самого большого в Литве мемориала на Антакальнисском кладбище, где захоронены свыше 3 тыс. воинов 3-го Белорусского фронта, павших летом 1944 года в боях за освобождение Вильнюса.

"Нет такой медали - Неизвестному Солдату, но и награды, и уважения достойны те, кто возвращает нам память о неизвестных солдатах победы, кто организует памятные акции "Бессмертного полка", - отметил заместитель председателя Республиканской организации ветеранов войны, сражавшихся на стороне антигитлеровской коалиции, Вайгутис Станчикас. Он напомнил, как на мемориале в Вильнюсе проходили церемонии перезахоронения останков неизвестных солдат, найденных литовскими поисковиками.

Захоронения советских воинов, павших на территории Литвы в 1941-1945 годах, находятся в нескольких десятках городов и населенных пунктов страны. Всего здесь покоятся более 80 тыс. советских солдат, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.