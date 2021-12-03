Власти Бельгии усилили антиковидные меры из опасений распространения омикрон-штамма

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Власти Бельгии приняли решение усилить противоэпидемические меры ввиду риска распространения омикрон-штамма коронавируса и во избежание нагрузки на систему здравоохранения. Об этом в пятницу сообщило европейское издание Politico .

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Ношение масок становится обязательным для детей с шести лет, а не только для взрослых, как это было до настоящего времени. С 20 декабря будут закрыты все детские сады и начальные школы. Средние школы будут переведены на более гибкое расписание с частичным переводом учащихся на удаленное обучение. Кроме того, учебные помещения будут оборудованы устройствами измерения уровня углекислого газа и дополнительной вентиляцией.

Власти призывают население максимально ограничить социальные контакты. Кроме того, родителям предписано по возможности чаще делать ПЦР-тесты детям.

Такие меры разработаны по итогам заседания правительственного консультационного комитета, занимающегося выработкой противоэпидемических мер. Ужесточение контроля над распространением вируса стало необходимым в связи с тем, что в последние три недели в больницы поступило большое число заразившихся коронавирусом, что привело к росту нагрузки на медучреждения. Больницы были вынуждены прекратить принимать несрочных пациентов и работают на пределе.

С начала пандемии в Бельгии зарегистрировано 1,8 млн случаев заражения, 27,1 тыс. человек умерли.