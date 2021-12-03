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Пандемия COVID-19

В Мексике заявили, что пациент из ЮАР с омикрон-штаммом был привит от коронавируса

Замминистра здравоохранения Уго Лопес-Гателль сообщил, что 51-летний бизнесмен был вакцинирован препаратом Pfizer

МЕХИКО, 3 декабря. /ТАСС/. Первый пациент с омикрон-штаммом коронавируса, выявленный на территории Мексики, ранее был привит препаратом компании Pfizer. Об этом заявил в пятницу заместитель министра здравоохранения Уго Лопес-Гателль, отвечающий за борьбу с распространением инфекции в латиноамериканской стране.

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По данным ведомства, 51-летний бизнесмен из ЮАР прибыл в республику 21 ноября, симптомы заражения проявились у него спустя шесть дней. "Он был привит вакциной Pfizer, заболевание у него протекает легко, - цитирует замминистра на своем сайте газета Milenio. - С медицинской точки зрения, он не нуждается в госпитализации, но он сам решил остаться в больнице для профилактической самоизоляции". У тех, кто контактировал с этим пациентом, симптомы заражения не проявились.

Ранее на этой неделе президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что правительство не считает появление омикрон-штамма поводом для особого беспокойства и не намерено вновь ограничивать ведение различных видов экономической деятельности.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении говорилось, что у этой разновидности имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность. В качестве меры предосторожности ряд государств объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки. К настоящему времени омикрон-штамм был выявлен более чем в 35 странах.

Теги
МексикаПандемия COVID-19
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