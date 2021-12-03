Аэропорт Риги закрылся до утра 4 декабря из-за снегопада

РИГА, 3 декабря. /ТАСС/. Рижский международный аэропорт закрылся до утра 4 декабря в связи с сильным снегопадом.

"Из-за снегопада и в целях заботы о безопасности пассажиров и авиарейсов аэропорт Риги закрыл аэродром до завтра, до 06:00 утра (07:00 мск). Просим пассажиров связаться со своими авиакомпаниями", - сообщил аэропорт в пятницу в Twitter.

Самолет AirBaltic с 44 пассажирами на борту, который вернулся в Ригу из Стокгольма, из-за плохой видимости ранее в пятницу съехал с маневровой дорожки. Пассажиры и экипаж были эвакуированы, никто не пострадал. Среди пассажиров был глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии в пятницу впервые в истории объявил красное предупреждение об экстремальном снегопаде в Риге.