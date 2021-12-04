Суд арестовал начальника ОМВД Ростокино по делу о мошенничестве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы арестовал сотрудника ОМВД России по району Ростокино на северо-востоке Москвы, полковника Игоря Гоцуляка, подозреваемого в мошенничестве. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в суде.

"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении И.Ю.Гоцуляка удовлетворено судом", - сказал собеседник агентства.

Ему вменяется статья "Мошенничество в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщали в пресс-службе столичного ГУ МВД России, сотрудник ОМВД России по району Ростокино УВД по Северо-Восточному административному округу (СВАО) подозревается в мошенничестве, которое он совершил в период времени, когда не являлся сотрудником органов внутренних дел. В полиции добавили, что в случае подтверждения вины должностное лицо будет уволено по отрицательным основаниям и привлечено к установленной законом ответственности.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о начальнике отдела полиции по столичному району Ростокино, полковнике Игоре Гоцуляке. Он может быть причастен к мошенничеству и посредничеству во взятке в размере 84,6 млн рублей за содействие в назначении на должность начальника или замначальника управления ФНС по Самарской области.