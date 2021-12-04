Православные христиане отмечают Введение во храм Богородицы

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Русская православная церковь в субботу отмечает один из двенадцати главных церковных праздников, Введение во храм Пресвятой Богородицы. В этот день Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит литургию в Храме Христа Спасителя, сообщили в патриаршей пресс-службе.

По преданию, родители Богородицы Иоаким и Анна из Назарета дали обет посвятить своего ребенка служению Богу. Когда их дочери Марии исполнилось три года, ее торжественно привели в Иерусалимский храм. Она самостоятельно поднялась ко входу по высокой лестнице из пятнадцати ступеней, а затем первосвященник ввел ее в святая святых - место в храме, в которое запрещен вход прихожанам и лишь раз в год открыт для самого первосвященника. Мария жила в храме вплоть до совершеннолетия, посвящая почти все время молитве.

"Входя в святая святых, пресвятая Богородица освящается и становится той, которая станет матерью Спасителя. Этот праздник как бы обращается к детству, к тому, что в ребенке может быть заложено нечто великое, в самом раннем возрасте ребенок открыт высшему, и надо развивать те дарования, которые Господь дает человеку", - сказал ТАСС замглавы Синодального миссионерского отдела Русской православной церкви игумен Серапион (Митько), говоря о смысле праздника.

По его словам, о детстве Богородицы, как и самого Иисуса Христа, христианам известно немного. Источником дошедших сведений и преданий о первых годах жизни Божией матери и Христа являются, скорее всего, апостол Иоанн Богослов и евангелист Лука, который попытался систематизировать и хронологически выстроить новозаветные события.

"Мы не видим полной биографии ни Христа, ни Божией матери, особенно того, что относится к детским годам. Это, в каком-то смысле, является подтверждением подлинности того, о чем пишут евангелисты. Потому что, если бы Евангелия были вымыслом, то можно было бы домыслить что-то и здесь", - отметил игумен Серапион.

Литургическое почитание Богородицы началось после III Вселенского Собора 431 года. Несмотря на то, что известно о празднике было с первых лет христианства, первые документальные сведения о том, что Введение стали широко отмечать, относятся к VIII веку. Так как праздник идет перед Рождеством, начиная с него, в храмах поют "Христос рождается, славите". Священники в это время облачаются в голубые и белые одежды. В русском народном календаре праздник Введения был связан с началом зимы, в это время открывались первые зимние ярмарки и торги, начинали кататься на санях.