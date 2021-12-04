Центр им. Гамалеи готов принять госзаказ на "Спутник М" на 10 млн комплектов

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Центр им. Гамалеи готов принять государственный заказ и произвести 10 млн комплектов вакцины против коронавируса для подростков, сообщил ТАСС директор центра Александр Гинцбург.

Министерство здравоохранения РФ 24 ноября зарегистрировало вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно.

"Вообще у нас подростков такого возраста порядка 10 млн [человек]. До 10 млн [комплектов] мы готовы принять госзаказ. Все еще зависит от того, как родители решат о вакцинации их детей", - рассказал Гинцбург.

Он добавил, что на данный момент контроль качества проходят около 150 тыс. комплектов "Спутника М". До конца года в гражданский оборот планируется выпустить 200-250 тыс. комплектов.

Вакцина "Спутник М" состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше при наличии их собственного письменного информированного добровольного согласия.