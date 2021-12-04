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Пандемия COVID-19

Военные ЮВО передали более девяти тонн кислорода в медучреждения

Больницы Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Волгоградской и Ростовской областей получили кислород для лечения пациентов с COVID-19

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) передали в медучреждения юга России более девяти тонн кислорода. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе округа.

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"За минувшие сутки военнослужащие ЮВО передали медучреждениям субъектов РФ более девяти тонн жидкого кислорода. Медицинский кислород был передан в лечебные учреждения Ставропольского края (три тонны), Кабардино-Балкарской Республики (три тонны) и Республики Северная Осетия-Алания (2,5 тонн). Также кислород был передан в Волгоградскую и Ростовскую области", - говорится в сообщении.

В субботу запланирована передача кислорода в медучреждения Крыма, Астраханской и Ростовской областей, добавили в пресс-службе. С начала года в медучреждения юга России военные передали более 280 тонн медицинского кислорода.

Ранее командующий войсками ЮВО Александр Дворников сообщал, что в декабре военные передадут в медучреждения южных регионов 220 тонн кислорода.

Теги
РоссияРостовская областьКабардино-БалкарияСеверная ОсетияСтавропольский крайВолгоградская областьПандемия COVID-19
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