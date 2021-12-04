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Совет Безопасности ООН снял ограничения на поездки двух детей и вдовы Каддафи

Изменения действуют до 31 мая 2022 года

ООН, 4 декабря. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в качестве гуманитарного исключения разрешил поездки вдове и двум детям бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи. Об этом сообщается в пятницу на сайте всемирной организации.

Отмена ограничений на поездки распространяется на бывшую жену Каддафи - Сафию Фаркаш, а также двух его детей - дочь Аишу Каддафи и старшего сына Мухаммеда Каддафи. Все трое ранее получили политическое убежище в Омане. Ограничения снимаются сроком на полгода - до 31 мая 2022 года. "Таким образом, указанные лица имеют право совершать поездки в гуманитарных целях в указанный период", - отмечается в заявлении.

Гуманитарное исключение на поездки вводится при условии, что "указанные лица будут предоставлять информацию о них <...> за месяц до и в течение месяца после поездки". При этом отмечается, что Совет Безопасности может "продлить или вновь ввести исключение" на поездки в зависимости от выполнения поставленных условий.

Ранее ограничения на поездки вдовы и детей Каддафи снимались также на полгода - соответствующее заявление было опубликовано на сайте Совета Безопасности 7 июня. Согласно его тексту, ограничения вновь должны были вступить в силу 30 ноября.

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