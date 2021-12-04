Мигрантам в цветных линзах и очках с тонировкой откажут в обязательном фотографировании

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Трудовые мигранты и иностранные граждане, прибывшие в Россию на срок более 90 дней, не будут допускаться к обязательному фотографированию в цветных линзах, очках с тонировкой, а также закрывающих часть подбородка шарфах. Об этом следует из подготовленного МВД РФ проекта приказа, с которым ознакомился ТАСС.

"Не допускается фотографирование иностранных граждан с линзами, изменяющими натуральный цвет глаз (в случае формирования фотографической информации в цветном исполнении). Для иностранных граждан, постоянно носящих очки, обязательно фотографирование в очках без тонированных стекол. Оправа очков не должна закрывать глаза", - говорится в документе.

Кроме того, как следует из проекта приказа, иностранцы не смогут сфотографироваться в форменной и верхней одежде, в шарфах или других предметах, закрывающих часть подбородка. Вместе с тем будут допускаться к обязательному фотографированию иностранные граждане, религиозные убеждения которых не позволяют показывать перед посторонними лица без головного убора. Важно при этом, чтобы головной убор не скрывал овал лица, оно было в фокусе от кончика подбородка до линии волос и от носа до ушей.

"Не допускается редактирование фотографической информации с целью улучшения внешнего вида изображаемого иностранного гражданина или его художественной обработки", - подчеркивается в документе.

В соответствии с подготовленным МВД проектом приказа, фотография может быть цветной или черно-белой, размером 30 на 40 мм. Иностранец на ней должен быть изображен в анфас, смотрящим прямо с нейтральным выражением лица и закрытым ртом, глаза должны быть открытыми, а волосы - не заслонять их. Допускает только белый ровный фон фотографии, без полос, пятен и теней. На изображении должна помещаться голова и верхняя часть плеч иностранного гражданина, при этом расстояние от макушки до подбородка не должно быть более 80% размеров всего изображения.

В России с 29 декабря трудовые мигранты и иностранцы для долгосрочного пребывания в стране должны будут пройти обязательную дактилоскопию и фотографирование, после чего они будут получать соответствующий документ, в том числе в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.