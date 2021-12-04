Хабаровские спасатели направились на поиски двух пропавших рыбаков

ТАСС, 4 декабря. /ТАСС/. Группа спасателей из Хабаровска подключилась к поискам двух мужчин, которые отправились на рыбалку 20 ноября и перестали выходить на связь, сообщила в субботу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Спасатели убыли на поиски рыбаков в район имени Лазо Хабаровского края. <…> Двое рыбаков 20 ноября выехали на реку Катэн, расположенную в 16 км от поселка Солонцовый, и до настоящего времени не вернулись", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону, о том, что рыбаки долгое время не выходят на связь, полиции сообщили родственники. "В полицию обратились родственники мужчин, после чего правоохранительные органы обратились к нам для оказания помощи", - сообщили в ведомстве.

На поиски выдвинулась группа спасателей из пяти человек, они оснащены средствами связи, снегоходом, снаряжением, необходимым для проведения поисковых мероприятий.

По информации синоптиков, в субботу в районе поисков осадков не ожидается, температура воздуха составит до минус 22 градусов.