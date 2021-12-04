В ЕАО возбудили уголовное дело по факту избиения косули

ТАСС, 4 декабря. Полиция в Еврейской автономной области возбудила уголовное дело в отношении местного жителя по факту жестокого обращения с животными. Мужчина нанес смертельные удары железным предметом по голове косули, свои действия он снимал на видеокамеру, сообщила в субботу пресс-служба управления МВД России по региону.

"Видеоролик о жестокой расправе над косулей, распространяемый в мессенджерах, не остался незамеченным полицейскими Биробиджана. На видео запечатлено, как мужчина наносит косуле удары железным предметом, раненое животное погибло. Отделом дознания МО МВД России "Биробиджанский" возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении.

Полицейские установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков житель Ленинского района. Мужчина находится под подпиской о невыезде. "Кроме того, он может быть привлечен к ответственности за незаконную охоту", - добавили в ведомстве.

Максимальное наказание по ч. 1 ст. 245 - лишение свободы на срок до трех лет.