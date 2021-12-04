В Приамурье чиновница получила 4,5 года тюрьмы за махинации с выплатами жертвам паводка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 декабря. /ТАСС/. Суд в Амурской области приговорил бывшего начальника управления социальной защиты населения по Мазановскому району и ее подчиненную к четырем годам шести месяцам и трем годам восьми месяцам лишения свободы соответственно за мошенничество с социальными выплатами пострадавшим от наводнения, сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Амурской области.

"В Мазановском районе осуждены бывшая руководитель территориального отделения управления социальной защиты населения и ее подчиненная за мошенничество при предоставлении мер поддержки гражданам, пострадавшим от паводка", - говорится в сообщении.

Сообщается, что в начале 2020 года работники управления социальной защиты, зная, что жительница села Новокиевский Увал желает продать свой дом за 3,5 млн рублей, нашли покупателя из числа получателей меры социальной поддержки, у которого был сертификат на приобретение жилья взамен утраченного при наводнении. Сумма сертификата превышала стоимость дома. Пострадавший считал, что приобретает дом за полную стоимость сертификата, в то время как продавец был убежден, что часть денежных средств, превышающую фактическую стоимость дома, в размере 788 тыс. рублей необходимо вернуть работникам соцзащиты, что он и сделал после оформления сделки купли-продажи. Получив деньги, чиновницы распорядились ими по своему усмотрению.

Сообщается, что ранее женщины привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Обе лишены права занимать определенные должности на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком на три года. Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии общего режима.