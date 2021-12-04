На Камчатке восстановили водоснабжение в подтопленном поселке Крутогоровский

ТАСС, 4 декабря. Коммунальные службы восстановили водоснабжение в поселке Крутогоровский в Камчатском крае, в котором в ночь на пятницу во время шторма из-за большой нагонной волны и прилива разбило водопровод, из-за чего поселок остался без холодного водоснабжения. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"В поселке Крутогоровский на Камчатке восстановили водоснабжение. Снабжение поселка водой было нарушено в результате шторма. Никто из людей не пострадал. В зоне подтопления находились пять жилых многоквартирных домов, в которых проживает более 120 человек", - говорится в сообщении.

В ближайшее время в регионе будет создана комиссия по оценке последствий сложившейся ситуации и нанесенного ущерба. "Есть сегодня вопросы по запасам, по имуществу, по продуктам питания, которые могли находиться в погребах. По результату этой оценки власти примут решение об оказании помощи населению", - добавили в пресс-службе правительства края.

Крутогоровский - поселок в Соболевском районе Камчатского края, в нем проживают 370 человек. Расстояние до краевого центра по дорогам - 428 км, расстояние до краевого центра по воздуху - 450 км.