В Москве ожидаются облачная погода, снегопад и гололедица 4 декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Облачная погода, местами небольшой снегопад, гололедица и до минус трех градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса мороза. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус семи градусов.

Ветер юго-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит около 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах минус один-шесть градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки минус 10 градусов.