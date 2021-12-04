На Камчатке продлили ограничение движения по дороге до поселка Октябрьский

ТАСС, 4 декабря. Власти Камчатки в связи со штормом продлили до понедельника временное ограничение движения всех видов автотранспорта на участке автодороги к поселку Октябрьский, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

В пятницу власти региона сообщали, что в связи с ураганным ветром и большой приливной волной несколько участков дороги до поселка оказались размытыми. Движение было остановлено до утра субботы.

"В связи с сильным ветром, штормовыми явлениями, переливом морской водой песчаной косы и размывом земляного полотна закрыто движение для всех видов транспортных средств до девяти утра 6 декабря 2021 года на участке 109-129-й км автомобильной дороги Усть-Большерецк - поселок Октябрьский", - говорится в сообщении.

Октябрьский расположен на западном побережье полуострова Камчатка, на косе между Охотским морем и рекой Большой. В поселке проживают более 1,5 тыс. человек.