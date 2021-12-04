Красная Поляна и Шерегеш возглавили топ горнолыжных курортов РФ по стоимости аренды жилья

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Красная Поляна в Краснодарском крае и Шерегеш в Сибири возглавили рейтинг горнолыжных курортов России с самой высокой арендной ставкой на жилье зимой 2021 года. К таким выводам пришли аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

"В данный момент средняя стоимость аренды жилья на Красной Поляне в зимние месяцы составляет 7 820 рублей за ночь, в Шерегеше - 5 970 рублей, это самые дорогие российские горнолыжные курорты. К Новому году цены могут удвоиться", - говорится в исследовании, которое есть в распоряжении ТАСС.

По данным аналитиков, туристы сейчас бронируют жилье на Красной Поляне в среднем на шесть суток и в сумме тратят на проживание 46,9 тыс. рублей. Это на 36% больше, чем осенью 2019 года, и на 13% больше, чем прошлогодней осенью. В Шерегеше туристы также снимают жилье в среднем на шесть суток, но тратят на аренду 35,8 тыс. рублей. Это на 16% дороже, чем два года назад. По сравнению с осенью прошлого года прирост составил 7%.

Также в число самых дорогостоящих курортов России вошли Хвалынск с арендной ставкой 5,7 тыс. рублей за ночь, Домбай (5,0 тыс. рублей), Кировск (4,9 тыс. рублей) и Белорецк (4,9 тыс. рублей). В Хвалынске цены на аренду за два года изменились незначительно (снижение на 3%), а вот на Домбае выросли на 20%, в Кировске - на 61%, в Белорецке - на 8%. В Байкальске аренда жилья в среднем стоит 4,6 тыс. рублей за ночь (прирост цены за два года - 24%), на Эльбрусе - 4,5 тыс. рублей за ночь (+13%), в Абзаково - 3,8 тыс. рублей за ночь (+42%), в Белокурихе - 3,2 тыс. рублей за ночь (+15%).

Смена вектора

Согласно исследованию Суточно.ру, за два года в РФ больше всего спрос на посуточную аренду жилья вырос на таких горнолыжных курортах, как Шерегеш (+48%), Кировск (+30%) и Красная Поляна (+25%). Также заметно увеличилось число бронирований в Байкальске (+15%) и Белокурихе (+10%). На Эльбрусе прирост спроса составил 8%, в Хвалынске - 6%, в Белорецке, Абзаково и Домбае - 5% на каждом из курортов.

"В последние два года мы наблюдаем смену вектора туристического потока: горнолыжным курортам Краснодарского края и Северного Кавказа люди стали отдавать большее предпочтение курортам Кемеровской и Мурманской области. С одной стороны, это связано с ростом популяризации этих курортов, с другой, с тем, что, когда началась пандемия, закрыли границы с другими странами и люди искали альтернативу для поездок, именно на этих курортах оказались сравнительно невысокие цены при довольно хорошей инфраструктуре", - прокомментировал ТАСС основатель, владелец и генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру рассказывает Юрий Кузнецов.