Аудиозаписи о Великой Отечественной войне публикует музей "Москва - с заботой об истории"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Главархив Москвы запустил новый проект "Незабываемое", в рамках которого в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" теперь доступны почти 200 аудиозаписей о Великой Отечественной войне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Главархива.

"К годовщине начале контрнаступления (в битве за Москву в 1941 году - прим. ТАСС) Главархив Москвы запустил новый проект "Незабываемое". Теперь в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" можно послушать около 200 воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны, выдержек из радиорепортажей, выступлений известных поэтов и актеров", - рассказал собеседник агентства.

По словам начальника Главного архивного управления города Москвы Ярослава Онопенко, в Главархиве Москвы хранится множество самых разных материалов, в том числе и архивные аудиозаписи.

"К памятной дате в битве за Москву мы делимся почти 200 записями [с воспоминаниями] участников Великой Отечественной войны. Зенитчики, танкисты, артиллеристы, морские пехотинцы, летчики, Герои Советского Союза, школьники, поэты, писатели, актеры и многие другие делятся своими воспоминаниями о тех тяжелых днях. За пять долгих лет войны советские люди пережили много горя и страха, потеряли близких, подорвали здоровье, столкнулись с голодом и разорением. Но несмотря на это, они не разучились находить хорошее в повседневном, верить в лучшее и любить жизнь. Это подтверждают их слова, которые теперь можно услышать в виртуальном музее", - сказал Онопенко.

Звукозаписи сгруппированы по каждому году войны. Так, записи 1941 года - это фонодокументы первых месяцев войны, среди которых - радиорепортаж об отправке на фронт первых добровольцев 23 июня 1941 года, воспоминания участников битвы за Москву, выступления писателей Алексея Толстого и Аркадия Гайдара, история создания песни "Моя Москва", фрагмент речи Иосифа Сталина на параде на Красной площади и многое другое.

Значительная часть фонодокументов 1942 года говорит голосами людей, заставших блокаду Ленинграда. Здесь представлены воспоминания жителей и бойцов, выступления поэтессы Ольги Берггольц и поэта Михаила Дудина, запись стихотворения Анны Ахматовой "Мужество" в исполнении актера Василия Качалова, запись речи писателя Всеволода Вишневского из блокадного Ленинграда. Из аудиозаписей 1942 года можно также узнать о битве за Севастополь, первых днях Сталинградской битвы, услышать воспоминания московских школьников 1941 года.