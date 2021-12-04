Москвичи пожертвовали более 11,5 млн рублей через благотворительный сервис mos.ru

МОСКВА, 4 декабря./ТАСС/. Жители Москвы пожертвовали более 11,5 млн рублей через благотворительный сервис на mos.ru. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

Ранее сообщалось, что благотворительный сервис запущен на mos.ru в октябре прошлого года столичным департаментом информационных технологий совместно с комитетом общественных связей и молодежной политики при поддержке общественной палаты города Москвы.

По словам руководителя столичного комитета общественных связей Екатерины Драгуновой, с запуском благотворительного сервиса появился еще один очень доступный способ поддержать инициативы НКО.

"И для этого не нужно совершать каких-то сложных действий: проходить регистрацию, проверять благонадежность программ, искать результаты их реализации. Идея создания сервиса принадлежит столичным благотворителям, и мы поддержали их в этой инициативе. Сервис становится все более востребованным: количество фондов-партнеров проекта продолжает расти. И если в начале лета мы говорили о 5 млн рублей пожертвований с момента его запуска, то сегодня эта сумма уже приближается к 11,5 млн рублей", - сказала Драгунова.

Всего к сервису подключены 58 благотворительных фондов. Там представлены благотворительные организации, которые оказывают системную и адресную помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также бездомным животным. У каждой программы есть отдельная страница, где пользователи могут узнать о фонде, направлениях его деятельности и благотворительных программах. В среднем за месяц к проекту присоединяются пять новых организаций. Перечислить средства на программы фондов можно, добавив благотворительный платеж к свои обычным счетам на mos.ru, а также на странице mos.ru/blago, где можно это сделать без авторизации на портале. А также с помощью мобильного приложения "Моя Москва".

О сервисе

В июне 2021 года сервис признан лучшим социальным проектом за большой вклад в развитие системы адресной помощи нуждающимся в рамках форума "Лучшие социальные проекты России", а также удостоен премии CIPR Digital в номинации "Лучший цифровой сервис".

В январе 2021 года сервис получил международную премию Big Innovation Awards, которую ежегодно вручают за воплощение в жизнь инновационных решений, оказывающих большое влияние на общество. В мае 2021 года сервис стал лауреатом премии German Innovation Award в категории "Информационные технологии".

По итогам третьего квартала 2021 года благотворительный сервис mos.ru одержал победу в номинации "Лидерство в служении обществу" премии Communitas Awards вместе с еще тремя цифровыми проектами Москвы.