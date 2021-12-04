Исследование: россияне почти на треть реже стали оплачивать штрафы от ГИБДД

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Число оплаченных россиянами автоштрафов за январь - сентябрь 2021 года снизилось на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом средняя сумма оплаченного штрафа выросла на 16% - до 684 рублей, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС исследования банка "Русский стандарт".

"Три квартала 2021 года россияне провели в менее строгих ограничениях на передвижение, чем были годом ранее. Несмотря на это, в текущем году россияне, судя по всему, стали реже нарушать правила. По данным банка, общее количество оплаченных штрафов ГИБДД за три квартала 2021 года оказалось на 27% ниже, чем за аналогичный период 2020 года. При этом средний размер оплаченного штрафа за три квартала 2021 года вырос на 16% относительно трех кварталов 2020 года и составил 684 рубля", - отмечается в исследовании.

При этом самое большое количество оплаченных квитанций пришлось на июль - сентябрь 2021 года - сезон дач, летних путешествий и активизации на дорогах в связи с началом учебного года и окончанием каникул. По данным банка, на август пришлось 15% от всех оплаченных штрафов, по 14% - на сентябрь и июль.

"Отдельно аналитики банка изучили, как оплачивают штрафы ГИБДД представители разных возрастов. На первом месте по величине среднего чека такой квитанции оказались россияне 21-30 лет (836 рублей). Далее идут водители 31-40 лет (677 рублей), затем - россияне старше 60 лет (673 рубля), 51-60 лет (670 рублей). И, наконец, водителями с самым низким средним чеком штрафа (656 рублей) за три квартала 2021 года оказались представители возрастной категории 41-50 лет", - указывают авторы исследования.

При этом самое большое количество штрафов за нарушения правил движения традиционно получают водители 31-40 лет. Далее в зависимости от числа оплаченных квитанций за три квартала 2021 года идут россияне 41-50 лет, затем - 51-60 лет и старше 60 лет, и, наконец, меньше всего оплаченных нарушений - у самых молодых россиян 21-30 лет.

Как показало исследование, мужчины совершают более серьезные нарушения на дорогах, чем женщины. За три квартала 2021 года средний "мужской" чек одной квитанции за нарушение ПДД составил 691 рубль, а "женский" - 664 рубля.

В рамках исследования были изучены все операции по оплате штрафов ГИБДД по картам банка за три квартала 2021 и три квартала 2020 года, а также количество операций и средние чеки в зависимости от пола и возраста клиентов.