Первые госпитальные школы появятся в трех крупных больницах Кузбасса в 2022 году

КЕМЕРОВО, 4 декабря. /ТАСС/. Госпитальные школы для детей, которые проходят длительное лечение в больницах, будут открыты с нового учебного года на базе трех крупнейших стационаров Кузбасса - в Кемерове и Новокузнецке. Регион присоединится к федеральному проекту "УчимЗнаем", сообщила председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса Анна Цивилева на своей официальной странице в Instagram в субботу.

"Уже к 1 сентября 2022 года планируется оборудовать помещения медучреждений и запустить первые госпитальные школы. Они будут открыты в Кузбасском клиническом онкологическом диспансере (Кемерово), Кузбасской детской клинической больнице имени профессора Ю. Е. Малаховского (Новокузнецк), Кузбасской областной детской клинической больнице имени Ю. А. Атаманова (Кемерово), где дети находятся на длительном лечении", - написала Цивилева.

Члены совета по вопросам попечительства в соцсфере совместно с представителями министерств здравоохранения и образования Кузбасса, а также руководителем проектного офиса "УчимЗнаем" Сергеем Шариковым посетили больницы региона, где планируется открытие госпитальных школы. Они оценили условия пребывания детей, составлен план по реализации проекта.

"Несмотря на тяжелые длительные заболевания, дети хотят обучаться, общаться, развиваться, достигать новых вершин в разных направлениях. И мы должны предоставить им эту возможность. Непосредственное участие [в создании госпитальных школ] примут образовательные учреждения нашего региона", - отметила Цивилева.

Проект "УчимЗнаем" реализуется с 2014 года в нескольких российских регионах, его основная площадка располагается в Москве. Он нацелен на создание полноценной образовательной среды в детских больницах. По проекту проводится бесплатное обучение педагогов и родителей длительно болеющих детей. Помощь в организации госпитальных школ оказывают благотворительные фонды и волонтеры.