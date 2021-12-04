На западе Украины обесточило 130 населенных пунктов из-за непогоды

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Осложнение погодных условий на Украине привело к прекращению энергоснабжения в 130 населенных пунктах во Львовской и Ивано-Франковской областях. Об этом в субботу сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС).

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск) вследствие усложнения погодных условий (порывы ветра, мокрый снег) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 130 населенных пунктов в двух областях (Львовская - 118 и Ивано-Франковская - 12)", - говорится в сообщении ведомства.

Бригады энергетиков привлечены к ликвидации последствий непогоды.

По состоянию на пятницу, 3 декабря, в стране без электроэнергии были 90 населенных пунктов.