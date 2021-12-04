Ограничения на работу детских игровых комнат в ТРЦ смягчили в Ярославской области

ТАСС, 4 декабря. Власти Ярославской области смягчили коронавирусные ограничения для детских игровых комнат, расположенных в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ), разрешив их работу в выходные дни с загрузкой в 30%. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

"В выходные дни детские развлекательные комнаты в торговых центрах смогут работать с загрузкой в 30% от пропускной способности. Соответствующее изменение внесено в постановление правительства области, регулирующее работу организаций в условиях пандемии. Ранее детские центры на торговых площадях могли открываться только в будни", - говорится в сообщении.

Смягчение ограничения, по данным пресс-службы, позволит обеспечить безопасное пребывание детей в торговых центрах под присмотром персонала и при этом не повлияет на ухудшение обстановки. "Однако это не означает, что в регионе планируются послабления. Коронавирусная ситуация по-прежнему остается напряженной, ежедневно выявляется от 270 заражений <...>. Снятие ограничений возможно при условии увеличения числа вакцинированных в регионе, что позволит быстрее сформировать коллективный иммунитет", - приводит пресс-служба слова и. о. заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина.

Среди действующих в регионе профилактических ограничений - масочный режим и социальное дистанцирование в общественном транспорте, запрет работы заведений общепита в ночное время, ограничено посещение ТРЦ несовершеннолетними без сопровождения взрослых. С 27 октября посещение заведений общепита возможно при наличии QR-кода, отрицательного ПЦР-теста, справки, либо загрузка заведения не должна превышать 30%, при этом обслуживание группы из более чем 10 человек - только при наличии у них указанных документов. Введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.

Всего в Ярославской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, с начала пандемии выявлено 78 238 случаев заражения коронавирусом, 62 783 человека выздоровели, 1 565 пациентов умерли.