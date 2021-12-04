Выпущенные в 2018 году в Северной Осетии зубры освоились и дали потомство

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 декабря. /ТАСС/. Зубры, выпущенные совместно с WWF России в Северной Осетии в 2018 году, освоились и дали потомство. Фотоловушки зафиксировали 12 взрослых зубров и одного зубренка, сообщили в пресс-службе минприроды республики.

"Это хорошие новости. Наличие молодняка означает, что группировка освоила новую территорию и хорошо себя чувствует. Быки возмужали и вызывают невольное уважение! Да, и все звери в хорошей форме - упитанные и активные", - сообщил Роман Мнацеканов, старший координатор проектов WWF России на Кавказе.

По его словам, следы зубров отмечали регулярно, но получить фактическое подтверждение успешного размножения, оценить численность этой группы удалось впервые.

На видео зубры пришли к солонцу, который подготовили инспекторы Турмонского заказника для подкормки животных в зимнее время.

WWF России восстанавливает популяцию зубров на территории Урух-Ардонского междуречья совместно с правительством республики.

В прошлом году в Турмонском заказнике выпустили группу из восьми животных. Сейчас обсуждается завоз новой партии животных из питомников Западной Европы.