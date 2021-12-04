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Пандемия COVID-19

Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 90 суток

Сотрудниками Объединения административно-технических инспекций и представителями Роспотребнадзора были выявлены факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований в этих заведениях

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Столичные клубы Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub могут закрыть на 90 суток из-за нарушения мер против коронавируса. Об этом сообщил журналистам в субботу главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Иван Гжеляк.

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По его словам, в ходе совместного обследования концертных площадок Москвы сотрудниками ОАТИ и представителями Роспотребнадзора были выявлены факты нарушений санитарно-эпидемиологических требований в клубах Adrenaline Stadium, Gipsy и Главclub.

"При входе в указанные заведения были зафиксированы большие скопления людей, посетителями были нарушены требования социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. Администрация клубов будет вызвана в инспекцию", - сказал Гжеляк.

За подобные нарушения предусмотрен штраф в размере 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

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РоссияПандемия COVID-19
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