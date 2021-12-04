Водопровод для подпитки мелеющего озера Ак-гель запустили в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Водопровод от канала имени Октябрьской революции до мелеющего озера Ак-гель запустили в Махачкале. Источник позволит обеспечить подпитку водоема, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе главы Дагестана.

"Новый источник воды позволит обеспечить подпитку резко мелеющего озера. Всего было проложено почти 4 км водопровода. Он проходит по улицам Булача, Гальченко, Декоративная, а также проспекту Имама Шамиля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что качество подаваемой воды соответствует всем необходимым требованиям для сохранения экосистемы, ее подача в озеро будет осуществляться беспрерывно. При планировании запуска водопровода было также учтено возможное воздействие увеличения водной массы озера на близлежащую инфраструктуру.

В присутствии главы Дагестана Сергея Меликова в озеро выпустили мальков частиковых и растительноядных видов рыб. "Ак-гель станет домом для 500 голов волжско-каспийской стерляди. По словам рыбовода, вырастившего молодняк, вода в озере сегодня вполне пригодна для обитания мальков", - добавили в пресс-службе руководителя региона.

Ак-гель - озеро, расположенное в Редукторном поселке Махачкалы, имеет лагунное происхождение, его общая площадь - 130 га. С 2018 года специалисты отмечают резкое снижение уровня воды в озере. На берегах водоема некоторое время выбрасывали строительный мусор, в результате фильтрационные свойства берегов ухудшились, к тому же на обмеление повлиял трехлетний дефицит осадков в этой местности. Водопровод построен по инициативе городской администрации. К спасению водоема подключились неравнодушные жители республики, создан фонд спасения озера Ак-гель, который в самые короткие сроки сумел привлечь предпринимателей. Ранее сообщалось, что власти Махачкалы договорилась с Русским географическим обществом (РГО) о совместной выработке стратегии по восстановлению озера.