Законопроект об усилении наказания для лихачей может быть принят после нового года

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Законопроекты, предусматривающие усиление уголовной и административной ответственности за хулиганство за рулем, совершаемое в том числе блогерами, находятся в высокой стадии готовности, их могут внести после нового года. Об этом в субботу ТАСС сообщил председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Мы предлагаем и уголовную, и административную ответственность повышенную, а также принятие мер по возмещению ущерба путем изъятия имущества", - сказал он.

По словам депутата, инициативы находятся "в стадии весьма итоговой". "Но для внесения законопроекта об изменениях в УК и КоАП нужны отзывы Верховного суда и правительства. Рассчитываем [их внести] после нового года, в весеннюю сессию", - добавил он.

Со своей стороны руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сказал ТАСС, что работа над законопроектами идет активно. "Привлекаем сообщество, всех, кого это интересует. Будем принимать ужесточающие законы, но при этом проблема будет прорабатываться и дальше. Много вопросов, которые не только юридически могут быть решены", - добавил он.

Васильев заметил, что в Москве уже вынесено судебное решение в отношении человека, выложившего запись нарушения им ПДД в интернет. Глава думских единороссов при этом не стал прогнозировать, когда именно законопроекты могут быть внесены. "До [конца осенней думской] сессии осталось немного, законопроект непростой. Много слагаемых, но будем работать", - заключил он.

Ранее на заседании Совета Думы спикер палаты Вячеслав Володин поднял вопрос об ужесточении наказания за хулиганство на дорогах и дал поручение подготовить соответствующие поправки в кратчайшие сроки.