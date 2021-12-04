Меркель в последнем видеообращении к гражданам ФРГ на посту канцлера призвала привиться

БЕРЛИН, 4 декабря. /ТАСС/. И.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель в последний раз на посту главы правительства обратилась к гражданам страны с видеообращением и призвала их прививаться от COVID-19. Его распространила в субботу пресс-служба кабмина.

"Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам таким образом. Первый состоялся более 15 лет назад", - отметила Меркель, напомнив, что всего было записано более 600 ее видеообращений. Первый видеоподкаст был размещен в июне 2006 года перед чемпионатом мира по футболу в Германии. Тогда Меркель пожелала большого спортивного праздника стране и ее гражданам. Последующие были посвящены самым разным темам - вопросам безопасности, культуры, цифровизации, равноправия полов, борьбе с антисемитизмом, энергетической реформе, сельскому хозяйству и другим вопросам.

"Особенно ценное значение для меня подкаст имел в пандемию, которая длится уже почти два года", - заметила Меркель. "Мы во время пика этой четвертой волны находимся в очень серьезной ситуации, в некоторых районах нашей страны ее можно назвать даже драматической", - констатировала и.о. канцлера. Она напомнила о переполненных отделениях интенсивной терапии, о тех, кто потерял свои жизни из-за последствий заболевания.

"У нас в виде эффективной и надежной вакцины есть в руках ключ [к преодолению пандемии]. Я настоятельно прошу вас - отнеситесь серьезно к коварному вирусу. Как раз новый вариант "омикрон", очевидно, еще заразнее, чем предыдущие штаммы", - заявила Меркель. "Вакцинируйтесь! Без разницы, будет ли это первая прививка или бустерная", - призвала она, отметив, что "любая прививка помогает", как минимум защищая от тяжелого течения болезни. И.о. канцлера поблагодарила тех граждан, которые соблюдали правила и ограничения, призванные победить коронавирус.

"К сожалению, нам предстоят снова тяжелые недели, которые мы сможем преодолеть только приложив общие усилия. Я хотела бы всем сердцем того, чтобы у нас это получилось", - подчеркнула она.

Меркель будет исполнять обязанности канцлера до 8 декабря. В этот день Бундестаг проголосует по кандидатуре Олафа Шольца как ее преемника на посту главы правительства и тогда же президент Франк-Вальтер Штайнмайер назначит членов нового кабмина.