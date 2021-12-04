Онлайн-формат "Бессмертного полка" сохранится

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. "Бессмертный полк" будет проходить в том числе в онлайн-формате, детали сейчас прорабатываются. Об этом в субботу сообщила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России", депутат Госдумы Елена Цунаева на форуме гражданского участия "Мы вместе".

"Бессмертный полк онлайн - это такой формат, который стал возможным благодаря работе всех вместе, не только нашего общероссийского движения "Бессмертный полк России", но и очень многих организаций. И в том числе коммерческих организаций", - сказала она, уточнив, что речь идет о крупных российских IT-компаниях.

По словам Цунаевой, такой формат позволяет принять участие в шествии тем, кто не может сделать это физически. Однако, признала она, это не позволяет прочувствовать атмосферу происходящего.

"Проект будет продолжаться", - продолжила сопредседатель, выразив надежду, что онлайн-формат не станет временным, введенным на период пандемии. "Он будет продолжаться. В каком виде, каким образом - мы над этим работаем, исполком "Бессмертного полка России" и партнеры нашего движения. Использовать все, что мы наработали, конечно, будем", - резюмировала она.

Запланированное на 24 июня 2021 года офлайн-шествие "Бессмертного полка" в годовщину Парада победителей 1945 года было отменено. Акция состоялась 9 мая 2021 года в онлайн-формате, каждый субъект РФ получил свой поток трансляции.

"Бессмертный полк" - общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. В рамках акции каждый год 9 мая или в ближайшие даты ее участники проходят колонной с фотографиями своих родственников-ветеранов. В 2020 году общероссийская акция "Бессмертный полк" впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией коронавируса.