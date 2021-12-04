Голикова, Любимова и Фальков присоединились к акции "Елка желаний"

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, министр культуры РФ Ольга Любимова и другие гости Международного форума гражданского участия "Мы вместе" приняли участие во всероссийской предновогодней акции "Елка желаний". Об этом в субботу сообщила пресс-служба президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Так, начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков исполнит желание Ксении из Республики Адыгея, которая мечтает об игровом кукольном наборе. Заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой досталось желание Максима из Московской области, мечтающего посетить пожарную часть и прокатиться на пожарной машине. Министр культуры Ольга Любимова поможет Дарье из Брянской области, которая хочет побывать в Большом Московском цирке, а министр науки и высшего образования Валерий Фальков исполнит желание Елизаветы из Санкт-Петербурга, мечтающей съездить в Великий Устюг.

Кроме того, участие в акции приняла вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Она поможет исполнить желание Полины из Санкт-Петербурга, которая хотела попасть в Карелию, и Артема из Московской области, пожелавшего гитару. Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров передаст коньки вратаря Алисе из Московской области, а заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов подарит конструктор Исмаилу из Волгоградской области.

Участие в акции также приняли депутаты Госдумы Татьяна Буцкая, Дмитрий Кобылкин, Андрей Малиновский, Евгений Нифантьев и Артем Бичаев. Среди желаний, которые они воплотят, - смартфоны, интерактивная железная дорога, компьютерная гарнитура и поездка в Москву.

Акция "Елка желаний" стартовала 15 ноября и продлится до 28 февраля 2022 года. Заявки на участие принимаются до 11 декабря 2021 года. Желания могут отправлять дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 3 до 17 лет, дети с ограниченными возможностями здоровья от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет и старше. Также участие в акции могут принять дети от 3 до 17 лет, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума, дети от 3 до 17 лет и взрослые от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.

Международный форум гражданского участия "Мы вместе" проходит в преддверии Дня добровольца со 2 по 5 декабря, он посвящен социальному партнерству в целях устойчивого развития.