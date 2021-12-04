МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Памятник маршалу Советского Союза Александру Василевскому открыли в Москве у здания Министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной. Об этом в субботу сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Открыл памятник знаменитому военачальнику министр обороны России Сергей Шойгу совместно с помощником президента России, председателем Российского военно-исторического общества Владимиром Мединским.

"Ставка доверяла ему самые ответственные участки фронта. <…> Его вклад действительно неоценим на всех фронтах. Не случайно сегодня мы видим это произведение наших художников студии Грекова, за что им отдельное спасибо, в том облике и том изображении, в котором он провел всю войну", - отметил Шойгу.

По словам министра обороны, многие операции, спланированные Василевским, были проведены успешно и победоносно - они внесли неоценимый вклад в скорейшее завершение самой кровопролитной войны в истории. "Он обладал неукротимой энергией, глубоким стратегическим мышлением, умел побеждать врага с наименьшими потерями и в короткие сроки", - подчеркнул министр.

"Будучи талантливейшим работником Генерального штаба и планировщиком операций, он вобрал в себя и другие поразительные черты полководца. Там, где он лично руководил войсками, например при штурме Кенигсберга, эта операция вошла во все военные учебники и стала хрестоматийной", - подчеркнул Мединский.

Композиция представляет собой фигуру военачальника в полевой форме с накинутой на плечо шинелью, сидящего за рабочим столом над картами боевых действий и стратегических планов. Лампа, находящиеся на рабочем столе маршала, зажигается с наступлением темного времени суток и освещает карты маньчжурской операции.