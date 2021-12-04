Папа Римский Франциск считает, что Европу переполняют националистические настроения

АФИНЫ, 4 декабря. /ТАСС/. Папа Римский Франциск, прибывший в субботу с апостольским визитом в Грецию, выразил мнение, что объединенную Европу сейчас переполняет националистический эгоизм.

"Европейское сообщество, раздираемое националистическими эгоистичными настроениями, вместо того чтобы продвигать солидарность, нередко кажется замершим и нескоординированным", - сказал понтифик, выступая перед руководством Греции, представителями гражданского общества и дипкорпуса.

"Если в свое время идеологические противоречия мешали построению мостов между западом и востоком [нашего] континента, то сегодня миграционная проблема породила пропасть между югом и севером", - добавил Франциск.