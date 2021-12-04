Экологически безопасный метод получения наночастиц металлов разработали в Тульской области

ТУЛА, 4 декабря. /ТАСС/. Группа молодых ученых Новомосковского филиала Российского химико-технологического университета (РХТУ) в Тульской области разработала новый, экологически безопасный метод получения наночастиц из различных металлов без применения реактивов. Они могут быть использованы в различных отраслях промышленности, в том числе в военной, исследования проводятся в созданной лаборатории "умных" материалов и технологий, рассказали ТАСС в субботу в пресс-службе Научно-образовательного центра (НОЦ) "ТулаТех".

"В Новомосковском филиале РХТУ создана лаборатория "умных" материалов и технологий (ЛУМТ). Основная тема научной деятельности - разработки для химической, нефтегазовой, пищевой и военной промышленности. Работу над проектами ведут молодые ученые. Разработанный в лаборатории метод так называемой индукционной потоковой левитации отвечает современным требованиям - таким, как чистота получаемых наночастиц, высокая производительность и экологическая безопасность", - сказали в пресс-службе.

Новизна разработки заключается в том, что наночастицы получают напрямую из объемных металлических образцов, без использования вспомогательных реактивов, это выгодно отличает новый способ от существующих. "Наночастицы имеют огромный диапазон потенциальных и реальных применений, человек каждый день может сталкиваться с предметами, в которых используются наночастицы. Очень важное применение нашли наночастицы в медицине, где используют их магнитные свойства в качестве агентов адресной доставки лекарств, например, для лечения раковых опухолей", - рассказал ТАСС руководитель ЛУМТ Антон Петухов.

По его словам, суть разработки заключается в том, что поверхностный слой металла разогревают в электромагнитном поле определенной частоты, на его поверхности образуются капли, которые удерживаются в состоянии левитации. "При достижении температуры плавления, а это занимает всего несколько секунд, происходит испарение металла с образованием аэрозоля, состоящего из испарившихся атомов металла, который уносится газом-хладагентом в зону конденсации, после чего частицы собираются на фильтре. На данный момент научной группой получен список нанопорошков: алюминий, магний, цинк, никель, серебро, медь, а также оксиды этих материаллов", - добавил Петухов.

Также на базе Новомосковского филиала РХТУ создана лаборатория ионных материалов, необходимых для снижения себестоимость процесса поглощения углекислого газа, например, на теплоэлектростанциях. Еще четыре лаборатории, как сообщалось, организованы в Тульском государственном университете (ТулГУ). Фундаментальные исследования во всех лабораториях ведутся в рамках проектов НОЦ "ТулаТех".

О НОЦ "ТулаТех"

НОЦ "ТулаТех" открыли в Туле в конце 2020 года, в него входят 23 компании, в этом числе 10 вузов и 13 индустриальных партнеров, он специализируется по направлениям: вооружение и военная техника, гражданское машиностроение, органический и биоорганический синтез, экология и биотехнологии. В рамках этих направлений сформировано 14 проектов, разработан план развития научно-исследовательской инфраструктуры. На реализацию мероприятий и проектов НОЦ до 2025 года запланировано направить более 10 млрд рублей внебюджетных средств, создать свыше 2,5 тыс. рабочих мест, зарегистрировать порядка 700 патентов.