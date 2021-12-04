Вуйнович заявила, что позиция ВОЗ по локдаунам осталась прежней

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Позиция Всемирной организации здравоохранения в отношении локдаунов как исключительной меры не изменилась на фоне распространения омикрон-варианта коронавируса. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в размещенном комментарии на сайте радиостанции " Говорит Москва ".

"Позиция ВОЗ в отношении локдаунов [на фоне распространения омикрон-штамма] остается прежней. Они могут быть эффективными, но являются очень дорогостоящими и должны использоваться только в крайнем случае", - указала она.

По словам Вуйнович, соответствующее решение страны должны принимать на основе анализа рисков и пользы. "Если какое-либо правительство решает их вводить, то это следует делать максимально адресно и ограниченно по времени, чтобы выиграть время для наращивания потенциала общественного здравоохранения", - подчеркнула она.