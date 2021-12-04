Эксперт назвал вакцинацию лучшей защитой от "омикрона" и других штаммов коронавируса

ХАЙДАРАБАД /ИНДИЯ/, 4 декабря. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Своевременная вакцинация, а также соблюдение мер противоковидной безопасности, остаются лучшей защитой от новых опасных штаммов вируса коронавируса, в том числе от штамма "омикрон". Такое мнение высказал в субботу корреспонденту ТАСС один из руководителей фармацевтической компании Dr. Reddy's Laboratories, выпускающей в Индии российские вакцины семейства "Спутник", глава департамента по АФИ (активные фармацевтические ингредиенты) и сервису Дипак Сапра.

"На данный момент профилактика и защита посредством полного курса вакцинации по-прежнему является лучшей формой защиты для нас и наших близких наряду с другими рекомендуемыми правилами безопасности, такими как соответствующая защита, социальная дистанция, мытье рук и так далее", - сказал Сапра.

Он отметил, что новый опасный штамм "омикрон" еще изучается, но вскоре может быть больше ясности. "Пока рано давать окончательные комментарии по омикрон-варианту. Он изучается, и мы ожидаем большей ясности через пару недель или около того по его вирулентности, передаче, модели поведения, тяжести и прочему", - сказал собеседник агентства.

При этом Сапра считает, что специалисты теперь лучше готовы к новым вызовам от коронавирусной инфекции.

"В настоящее время мир кажется лучше подготовленным, чем мы были в начале пандемии. Теперь у нас есть полный спектр лечения COVID-19 - от легкой до средней и тяжелой форм заболевания. Наша компания также делает все возможное, чтобы сделать этот полный спектр лечения доступным для как можно большего числа нуждающихся пациентов в Индии и по всему миру", - добавил высокопоставленный представитель фармкампании.

Партнеры в борьбе с пандемией

Сапра считает, что Россия и Индия являются естественными партнерами в борьбе с пандемией COVID-19, учитывая, что Россия создала первую зарегистрированную вакцину против коронавирусной инфекции, а Индия имеет мощную фармацевтическую промышленность.

"Разработанная в России вакцина "Спутник V" стала первой вакциной, зарегистрированной в мире против COVID-19. Учитывая потенциал и производственные успехи Индии в области фармацевтики и производства вакцин, обе страны являются естественными партнерами в этой борьбе против пандемии COVID-19", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что компания имеет долгую историю отношений с Россией, ее офис был открыт в РФ в 1992 году, и с тех пор компания успешно действует.

"Когда началась пандемия COVID-19, мы, как и весь мир, были в поисках всех возможных решений и методов лечения. Мы использовали наше успешное присутствие в России, чтобы сформировать партнерство с Российским фондом прямых инвестиций и доставить в Индию первую в мире зарегистрированную вакцину против COVID-19 - "Спутник V", а также другие вакцины семейства "Спутник", - сказал собеседник агентства.

"Эти усилия являются свидетельством тесных отношений между двумя странами, а также сотрудничества между правительствами обеих стран", - отметил Сапра.

Dr. Reddy's в феврале текущего года подала заявку на ограниченное применение "Спутника V" в Индии. Она была одобрена в апреле. Эта фирма стала основным дистрибьютором российской вакцины в Индии, применение российского препарата началось в этой стране 14 мая. Теперь компания готовится производить однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт". Проект курирует Российский фонд прямых инвестиций.