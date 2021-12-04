Решения по регулированию зарплат шахтеров доработают в течение декабря

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Решения по изменению отраслевого соглашения в угольной промышленности в части корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части зарплаты будут выработаны с привлечением представителей профсоюзов и угольнодобывающих предприятий в течение декабря. Об этом в субботу заявили журналистам министр труда и социальной защиты Антон Котяков и председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Игорь Мохначук.

"Наше совещание явилось следствием совещания [президента РФ] Владимира Владимировича [Путина], которое состоялось позавчера. На этой встрече мы обсуждали вопросы, связанные с необходимостью корректировки отраслевого соглашения угольной промышленности. <...> На сегодняшний день мы видим явную необходимость корректировки отраслевого соглашения, потому что нормы Трудового кодекса во многом определяют государственные гарантии, которые должны быть за человеком, но есть специфика отрасли, которая требует корректировки распределения на условно-постоянную и условно-переменную части заработной платы", - рассказал министр.

Как отметил Мохначук, в ходе встречи были найдены приемлемые предложения к тому, чтобы улучшить ситуацию с точки зрения снижения рисков "погони шахтеров за заработной платой", чтобы она стала более стабильной. "Дальше мы сможем эту тему проработать, мы проговорили необходимые изменения, которые нужно будет вносить в трудовое законодательство относительно усиления общественного контроля и взаимоотношений, которые складываются между представителями власти и контролирующих органов на местах. Мы не будем это затягивать, и надеюсь, в течение месяца сможем это отработать", - добавил он.

По словам Котякова, также обсуждались вопросы контроля за реализацией отраслевого соглашения, причем как профсоюзного контроля, так и расширения полномочий Роструда.

"Во многом мы понимаем, что система на сегодняшний день требует определенных изменений, и здесь у нас есть конкретные предложения, которые мы сегодня обсуждали. <...> Важно отметить, что сегодняшняя встреча была в рабочем порядке, чтобы понять позицию профсоюзной стороны. Но в любом случае все решения, которые мы обсуждали сегодня, планируем обсудить в понедельник с крупными представителями промышленности угледобывающих компаний на совместном совещании. Я уверен, что мы найдем компромиссные правильные решения, которые в течение декабря будем инициировать к внесению и принятию соответствующих решений", - заключил министр.