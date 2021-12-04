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В МЧС предупредили об усилении ветра до 35 м/с у побережья Берингова моря на Чукотке

Ведомство работает в режиме готовности к ликвидации ЧС

ТАСС, 4 декабря. Синоптики на Чукотке прогнозируют вечером 4 и 5 декабря усиление ветра до 20-35 м/с. Силы и средства МЧС России в регионе находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия, сообщается в субботу на сайте Главного управления МЧС России по Чукотскому автономному округу.

"По данным Чукотского УГМС, с 21:00 (12:00 мск) 4 декабря до 21:00 (12:00 мск) 5 декабря на территории округа прогнозируется ветер ночью западной четверти, днем северо-восточный 5-10 м/с, с усилениями до 15-20 м/с, на побережье морей - порывы 20-25 м/с, днем на побережье Берингова моря - с усилениями 30-35 м/с с метелью", - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС России по Чукотскому автономному округу направило рекомендации главам муниципальных образований о принятии мер, направленных на предупреждение возникновения происшествий и минимизацию их возможных последствий. Силы и средства МЧС России и территориальных звеньев Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций находятся в готовности к реагированию на возможные происшествия.

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РоссияЧукотский автономный округ
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