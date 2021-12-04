{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Вене на протесты против обязательной вакцинации от коронавируса вышли тысячи человек

Собравшиеся также выступили за досрочные выборы в парламент

ВЕНА, 4 декабря. /ТАСС/. Несколько тысяч человек вышли в субботу на мирные демонстрации в Вене против ограничительных мер и обязательной вакцинации от нового коронавируса. Безопасность обеспечивают около 1,2 тыс. полицейских, передает корреспондент ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Всего в Вене заявлено почти 20 демонстраций. Основной митинг собрался в центре города у площади Хельденплац. Протестующие парализовали движение всего транспорта и намерены до вечера пройти маршем по улице Рингштрассе. Демонстранты выступают за свободное решение граждан о вакцинации от коронавируса. Звучат лозунги за досрочные выборы в парламент на фоне громких правительственных перестановок за последние месяцы из-за смены руководства в правящей Австрийской народной партии. Протестующие также выступают против бургомистра Вены Михаэля Людвига, которого считают главным инициатором ограничительных мер.

В Австрии из-за четвертой волны пандемии и во избежание коллапса в системе здравоохранения на фоне рекордной заболеваемости COVID-19 ввели с 22 ноября по 12 декабря общенациональный локдаун для всех жителей и ограничения на выход из дома. Локдаун и план введения обязательной вакцинации от COVID-19 с февраля 2022 года оказались непопулярны в австрийском обществе и привели к беспрецедентным массовым протестам с участием десятков тысяч человек по всей Австрии за прошедшие выходные.

Теги
АвстрияПандемия COVID-19
ЭКСПО-2020
Лихачев: Россия может стать одним из лидеров в достижении целей устойчивого развития
Глава Росатома отметил, что смысл целей устойчивого развития - это качественное улучшение уровня жизни людей
Читать полностью