Памятник с именами 63 героев-летчиков откроют в Брянске в 2022 году

ТАСС, 4 декабря. Семиметровая стела, символизирующая взлетную полосу, по которой в небо поднимается истребитель времен Великой Отечественной войны Як-3, станет центральной фигурой памятника героям-летчикам, который откроют в Брянске в 2022 году. На нем увековечат имена 63 летчиков региона, в том числе дважды Героя Советского Союза Павла Камозина и летчика-космонавта СССР Виктора Афанасьева, сообщил ТАСС председатель Брянской общественной организации ветеранов авиации Владимир Зимин.

"Общество ветеранов авиации имени дважды Героя Советского Союза П. М. Камозина выступило с инициативой создать мемориал героям-летчикам земли Брянской. Сейчас мы работаем над созданием центральной стелы, она будет впечатляющих размеров, от 6,5 до 7 м. Будет представлять из себя взлетную полосу, по которой взлетает самолет ЯК-3 - истребитель времен Великой Отечественной войны. На ней же будет гранитная плита и золотом выбиты имена всех 63 героев-летчиков земли Брянской", - сказал Зимин.

По его словам, Брянск является историческим городом летной славы, 206 жителей региона были удостоены звания Героев Советского Союза, из которых 63 являлись летчиками. Планируется, что вокруг центрального объекта будут стоять 26 стел, на которых высекут имена, портреты и подвиги выпускников Брянского аэроклуба. Также на памятнике увековечат имена дважды Героя Советского Союза Павла Камозина и 72-летнего летчика-космонавта Виктора Афанасьева, который был командиром на МКС, совершил четыре экспедиции в космос и сделал шесть выходов в открытый космос. "У нас уже выделена площадка, установлены стелы с портретами героев-летчиков, выпускников аэроклуба. <...> Поскольку некоторые летчики еще живы, идея заключается в том, чтобы изобразить их портреты в том возрасте, в каком они совершали подвиги", - добавил Зимин.

Строительные работы планируется завершить до конца 2021 года, торжественное открытие памятника запланировано на 2022 год. Проект был разработан восемь лет назад, он реализуется на средства, собранные ветеранами авиации и жителями Брянска, а также выделенные по региональной программе "Инициативное бюджетирование". По данным пресс-службы горадминистрации, на изготовление центрального элемента мемориала выделено 1,8 млн рублей.