В Калмыкии открыли первый в стране памятник-бюст Евгению Зиничеву

ЭЛИСТА, 4 декабря. /ТАСС/. Первый в России памятник-бюст погибшему главе МЧС РФ, Герою России Евгению Зиничеву открыли в субботу в Элисте. Участие в торжественной церемонии открытия принял замглавы МЧС России Андрей Гурович, родные и близкие Зиничева, сообщил в своем аккаунте в Instagram глава Калмыкии Бату Хасиков.

"Сегодня мы открыли в Элисте памятник-бюст Герою России Евгению Николаевичу Зиничеву. Евгений Николаевич не побоялся рискнуть жизнью, выполняя свой долг - спасая других. Он был истинным героем, прекрасным руководителем и человеком с большой буквы, открытым, справедливым и очень мудрым. Его подвиг всегда будет служить ярким примером героизма и преданности Отчизне. Для всей страны это невосполнимая утрата", - написал глава региона.

Монумент, увековечивающий память Героя России, установлен перед Главным управлением МЧС России по Республике Калмыкия в "Парке Спасателей". Скульптурная композиция высотой свыше четырех метров состоит из постамента, подиума и бюста, ее вес - больше четырех тонн. Автор памятника - народный художник России, известный скульптор Салават Щербаков рассказал, что работа над постаментом длилась почти три месяца. "Мы выполнили эскиз, внесли правки от близких и воплотили портрет Евгения Николаевича в бронзе", - цитирует Щербакова пресс-служба главы республики.

Гурович поблагодарил Хасикова и личный состав регионального управления МЧС за воплощение в жизнь идеи. "Калмыкия всегда была, есть и будет непобедимой. Все знают из истории, что самые лучшие воины - это те, которые родились здесь. Поэтому все сложилось так, как должно было сложиться именно сегодня в этой точке", - приводит его слова пресс-служба.

Евгений Зиничев в 2015 году возглавил управление ФСБ России по Калининградской области. С 28 июля по 6 октября 2016 года занимал пост врио губернатора этого региона, затем, с октября 2016 по май 2018 года, он был заместителем директора ФСБ России. С 18 мая 2018 года Зиничев занимал пост главы МЧС РФ.

Зиничев погиб 8 сентября во время арктических учений в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника, прибывшего туда для выбора места съемок своего нового документального фильма о развитии Арктики и Северного морского пути. Глава государства Владимир Путин присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно за героизм, мужество и отвагу.