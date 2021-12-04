Участники несогласованного протеста заблокировали ключевые автомагистрали Сербии

БЕЛГРАД, 4 декабря. /ТАСС/. Участники несогласованной акции протеста перекрыли ключевые трассы Сербии, а также столицы страны в знак протеста против законов о референдуме и экспроприации. Как сообщает в субботу корреспондент ТАСС, на улицах Белграда образовались огромные пробки из трамваев и автобусов.

Участники акции перекрыли трассу Е-75, главную транспортную артерию Сербии, в том месте, где она проходит через столицу. Протестующие вышли на проезжую часть, полностью остановив движение. Кроме того, заблокированы Бранков мост и мост Газела, связывающие старую и новую части Белграда, а также Пупинов мост, соединяющий правый и левый берега Дуная.

В Белграде протестующие вышли и на проезжую часть площади Славия, полностью заблокировав движение в центральной части столицы. Аналогичные действия предприняты на площади Автокоманда. В пробках застряли десятки автобусов и трамваев, сотни машин. Пассажиры покидают общественный транспорт и двигаются домой пешком. Автомобилисты, вынужденные стоять в пробках в выходной день, ожесточенно сигналят участникам протестной акции.

Как сообщает агентство Tanjug, аналогичные акции проходят в Нови-Саде и ряде более мелких городов. Сообщается о перекрытии второй по значению автомагистрали страны - Ибарской автотрассы.

Несмотря на то что протест официально несогласован и носит незаконный характер, полиция не предпринимает силовых действий для восстановления порядка. МВД Сербии перед началом акции опубликовало сообщение, в котором напомнило гражданам, что "любая блокада автомобильного движения является нарушением закона". То же самое относится и к несогласованным акциям, отмечает МВД. Министерство предупредило, что вся ответственность за последствия незаконных действий ложится на организаторов акции.

Ранее президент Сербии Александар Вучич назвал готовящиеся протесты акциями, совершаемыми при вмешательстве из-за рубежа и при иностранном финансировании. Первые протестные акции, якобы направленные против принятого закона о референдуме и еще не подписанного законопроекта об экспроприации, начались сразу после того, как Сербия получила от России сниженную цену на газ. 25 ноября в результате переговоров Владимира Путина и Александара Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в 270 долларов на шесть зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению Вучича, эти условия являются исключительными.