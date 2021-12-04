Глава Кабардино-Балкарии передаст 1,6 млн рублей ребенку на пересадку костного мозга

НАЛЬЧИК, 4 декабря. /ТАСС/. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выделит 1,6 млн рублей из личных средств на лечение ребенка, которому нужна операция по пересадке костного мозга. Глава региона написал на своей странице в социальной сети Instagram, что Минздрав республики также поможет ребенку.

Телеканал НТВ показал сюжет о десятилетнем мальчике из Кабардино-Балкарии, которому требуется пересадка костного мозга, у ребенка острый лимфобластный лейкоз. Донором станет его мама, но на лечение потребуется еще более 1,6 млн рублей, в эфире объявили о сборе средств для мальчика.

"10-летнему Диме, жителю нашей республики, необходима пересадка костного мозга. Донора нашли, но оказалось, что для операции нужно лекарство, стоимость которого превышает 1,6 млн рублей. Организовали поддержку по линии Минздрава, необходимую материальную помощь, которая требуется для приобретения лекарства, окажу лично", - написал Коков.